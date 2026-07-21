Congress Protest: राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले-अराजकता के प्रतीक के रूप में उभर रहे

BJP on Rahul Gandhi: NEET पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी के व्यवहार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि वह अराजकता के प्रतीक बनते जा रहे हैं।