वीडियो देख रो पड़ीं अभिजीत दीपके की मां, बोलीं- आतंकियों के साथ भी ऐसा नहीं होता, जैसा पुलिस ने बच्चों के साथ किया

दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर मिडिया से बात करते हुए अनीता दीपके ने कहा, "बहुत बुरा हुआ है, ऐसा लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। ये बच्चे एक महीने से शांति से वहां बैठे थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। जब मैंने अपने फोन पर देखा कि अभिजीत को चक्कर आ रहा था और वह गिर गया था, तो मैं रोने लगी। इस ठंडे और बारिश वाले मौसम में इन युवाओं को खून निकलने तक पीटा गया, इस देश में आतंकवादियों के साथ भी उतना बुरा बर्ताव नहीं किया जाता जितना पुलिस ने इन छात्रों के साथ किया है।"