अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, जानिए संतों की नई कमेटी को क्या-क्या मिली जिम्मेदारी?

ट्रस्ट ने एक स्थायी अर्चक प्रशिक्षण पाठशाला बनाने का भी फैसला किया है। राम मंदिर परिसर में 14 मंदिर हैं, जहां अच्छे प्रशिक्षित पुजारियों की जरूरत है। पहले एक साल का प्रशिक्षण केंद्र चलाया गया था, जिसमें करीब 30 अर्चक तैयार हुए थे, लेकिन बाद में वह बंद हो गया। अब नियमित ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां पुजारियों को पूजा विधि, वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण, कर्मकांड और रामानंदी परंपरा की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग पूरी करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि वे देश के दूसरे मंदिरों में भी सेवा दे सकें।