Ayodhya Ram Mandir: कौन हैं यतींद्र मिश्र? अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में संभाल सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी

आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की विशेष बैठक होगी। बता दें चंपत राय के इस्तीफा देने से रिक्त हुए ट्रस्ट के महासचिव पद पर नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे और अयोध्‍या राजघराने के विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से ट्रस्टियों के तीन पद खाली हैं। बैठक में इन खाली पड़े तीन पदों के लिए नामों पर सहमति बनेगी। यतींद्र मिश्र के अलावा बजरंग लाल बांगडा और अयोध्या के दो संतों के नाम भी चर्चा में हैं। इसके बाद शाम 4 बजे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के मणिराम छावनी मठ में मुख्य बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंदिर के चढ़ावे की गिनती, लेखा प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था और कर्मचारियों की नई जिम्मेदारियों को लेकर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।