अखिलेश की गिरफ्तारी पर भड़के अवधेश प्रसाद, बोले- ‘हिटलरशाही पर उतर आई सरकार’, पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और विपक्षी दलों की गतिविधियों के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेता जंतर-मंतर पर जुटे लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए आगे आए थे। उनका आरोप है कि सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। लोकतांत्रिक विरोध को रोकने का प्रयास किया।