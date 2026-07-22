22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

अयोध्या

अखिलेश की गिरफ्तारी पर भड़के अवधेश प्रसाद, बोले- ‘हिटलरशाही पर उतर आई सरकार’, पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध

Awadhesh Prasad Attack on Government: समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सपा सांसद ने कहा कि अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Jul 22, 2026

सपा सांसद अवधेश प्रसाद फोटो सोर्स ANI

सपा सांसद अवधेश प्रसाद फोटो सोर्स ANI

Awadhesh Prasad Attack on Government:समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव को जंतर-मंतर जाने से रोकना और हिरासत में लेना सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है।

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और विपक्षी दलों की गतिविधियों के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेता जंतर-मंतर पर जुटे लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए आगे आए थे। उनका आरोप है कि सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। लोकतांत्रिक विरोध को रोकने का प्रयास किया।

अखिलेश यादव को रास्ते से ही हिरासत में ले लिया गया

सपा सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। उन्हें प्रदर्शन स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया। उनके मुताबिक, सपा प्रमुख को जंतर-मंतर से काफी दूर पुरानी दिल्ली क्षेत्र में रोका गया था। बाद में रात करीब 10 बजे उन्हें रिहा किया गया। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की सूचना तेजी से पूरे प्रदेश में फैल गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह खबर कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक पहुंची, विभिन्न जिलों में विरोध शुरू हो गया। कई स्थानों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह चिंता का विषय

आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी बात रखने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को है। यदि विपक्षी नेताओं को ही अपनी बात रखने से रोका जाएगा। तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

हिटलर के रास्ते पर चल रही सरकार

सपा सांसद ने सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा हालात लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की मांगों और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने के बजाय विरोध को दबाने का रास्ता अपना रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाती रहेगी। जनहित के सवालों पर संघर्ष जारी रखेगी। यह सरकार हिटलर के रास्ते पर चल रही।

रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! अब एक ही जगह होगी हर शिकायत की सुनवाई, जानिए EGRS सेल नई व्यवस्था

ये भी पढ़ें
नवीन EGRS सेल फोटो सोर्स रेल विभाग

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 12:04 pm

Published on:

22 Jul 2026 12:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अखिलेश की गिरफ्तारी पर भड़के अवधेश प्रसाद, बोले- ‘हिटलरशाही पर उतर आई सरकार’, पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्ट में कौन होगा नया सदस्य? महंत राजू दास बोले- ट्रस्ट का हर फैसला होगा सर्वमान्य

महंत राजू दास फोटो सोर्स ANI
अयोध्या

Ayodhya News: राम मंदिर ट्रस्ट की आज सबसे अहम बैठक, नए CEO की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर, चोरी कांड के बाद सुरक्षा पर फोकस

Ram Mandir Trust Meeting Ayodhya Ram Mandir News Ram Mandir Trust Today
अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Row: ‘अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी’, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान

ajay rai on ram mandir donation case sit supreme court students protest monsoon session
अयोध्या

Swami Avimukteshwaranand News: अयोध्या दौरे के बाद बढ़ा विवाद! शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पाकिस्तान से फंडिंग का आरोप

Avimukteshwaranand Latest News Ayodhya News Shankaracharya Controversy
अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बढ़ी चंपत राय की मुश्किलें! गवाह बने तो राहत, नहीं बने तो पुलिस बनाएगी सह-आरोपी

Ayodhya Ram Mandir and Champat Rai News
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.