राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बढ़ी चंपत राय की मुश्किलें! गवाह बने तो राहत, नहीं बने तो पुलिस बनाएगी सह-आरोपी

दानपात्रों की गिनती के दौरान यह पूरा मामला तब खुला जब बाथरूम में कुछ रुपये पड़े मिले। इसके बाद चंपत राय हरकत में आए और रात में पुलिस को साथ लेकर 80 लाख रुपये बरामद किए। शुरुआत में उन्होंने मीडिया के सामने मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने खुद राज्य सरकार से एसआईटी जांच की मांग कर दी। अब एसआईटी जांच में चोरी के पुख्ता सबूत मिलने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है।