Swami Avimukteshwaranand News: अयोध्या दौरे के बाद बढ़ा विवाद! शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पाकिस्तान से फंडिंग का आरोप

संत आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पाकिस्तान के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी फंडिंग मिल रही है। उन्होंने पुलिस से इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और पूरे वित्तीय लेनदेन की पड़ताल करने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और न ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।