Ram Mandir Donation Dispute Row: ‘अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी’, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान

अजय राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर संज्ञान लेने और SIT को मजबूत करने का सुझाव दिए जाने के बाद अब उम्मीद जगी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख पदाधिकारियों और संबंधित लोगों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच पारदर्शी तरीके से हुई तो सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव होगी।