Ram Mandir Donation Scam: दान का पैसा आखिर गया कहां? पुलिस अब जमीन, बैंक खाते और गहनों की खंगाल रही पूरी हिस्ट्री

Ayodhya Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की जांच अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं रह गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पैसा आखिर कहां-कहां लगाया गया। क्या उससे जमीन खरीदी गई? क्या बैंक खातों में जमा किया गया? या फिर सोने-चांदी और दूसरी संपत्तियों में निवेश किया गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां अब मनी ट्रेल (Money Trail) पर फोकस कर रही हैं।