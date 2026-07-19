Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर ट्रस्ट पर निर्मोही अखाड़े की याचिका से संत समाज दो धड़ों में! समर्थन और विरोध दोनों तेज

Ayodhya Ram Mandir Donation Dispute Case: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच निर्मोही अखाड़े की ओर से सुप्रीम कोर्ट (SC) में दायर याचिका ने संत समाज के भीतर भी अलग-अलग राय सामने ला दी है। एक ओर कुछ संत ट्रस्ट के पुनर्गठन और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ संतों का कहना है कि पूरे ट्रस्ट को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं है।