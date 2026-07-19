जितेंद्रानंद सरस्वती ने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अखिल भारतीय संत समिति का कहना है कि संत का चोला ओढ़ कर, पूर्व सांसद बृजभूषण इस तरह से झूठ कैसे बोल लेते हैं? उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। हनुमान जी और भगवान राम सबका न्याय करेंगे। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हनुमान गढ़ी में नमाज की गई थी या नहीं की गई थी। इसको लेकर जिस तरह से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दावे किए गए हैं, इतनी बड़ी झूठ शायद ही किसी ने बोला हो।