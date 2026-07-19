स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, वह किसी राजनीतिक आरोप का हिस्सा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और दस्तावेजी तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर 2003 को अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के 52 बीघा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें नमाज अदा किए जाने का मामला सामने आया था। इस घटना का संत समाज के एक बड़े वर्ग ने उस समय भी विरोध किया था और इसे लेकर न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी। उनका कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम का रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है और इसे आसानी से देखा जा सकता है।