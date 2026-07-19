वाराणसी के बाद अब मां सरयू के बीच चली बीयर और मटन पार्टी! अयोध्या का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र स्थित गुप्तार घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ युवक मां सरयू नदी के बीच नाव पर पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया। जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। हालांकि पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।