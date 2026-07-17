गोंडा में 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, दोपहिया चोरी गिरोह का सक्रिय सदस्य चढ़ा पुलिस के हत्थे

गोंडा जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास यादव पुत्र मुनिराज यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, विकास यादव थाना वजीरगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित था। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।