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CM योगी के दावे पर बृजभूषण सिंह ने उठाए सवाल, हनुमानगढ़ी के इतिहास पर दिया चौंकाने वाला बयान

Brij Bhushan Singh: हनुमानगढ़ी मंदिर पर CM योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसा कहना गलत है।
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गोंडा

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Shaitan Prajapat

Jul 17, 2026

Brij Bhushan Sharan Singh

बृजभूषण शरण सिंह

Hanumangarhi Temple: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हनुमानगढ़ी की सीडियों पर नमाज पढ़े जाने संबंधी बयान को लेकर प्रदेश में राजनीतिक तेज हो गई है। हनुमानगढ़ी मंदिर पर CM योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का भी बयान सामने आया है। गोंडा से बृजभूषण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसा कहना गलत है। लोगों को पता होना चाहिए कि यह हनुमानगढ़ी एक मुस्लिम ने बनवाया था। वहां लगे एक पत्थर के शिलालेख पर इसका जिक्र है।

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Updated on:

17 Jul 2026 03:42 pm

Published on:

17 Jul 2026 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / CM योगी के दावे पर बृजभूषण सिंह ने उठाए सवाल, हनुमानगढ़ी के इतिहास पर दिया चौंकाने वाला बयान

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