UP Monsoon Alert: गोंडा-बहराइच समेत पूर्वी यूपी के 23 जिलों में 4 दिन मूसलाधार बारिश के आसार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

UP Monsoon Alert: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना निम्नवायु दाब का क्षेत्र लगातार मजबूत होकर बनारस तक पहुंच गया है। इसके प्रभाव से गुरुवार की दोपहर बाद गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या समेत कई जिलों में आसमान में घने बादल छा गए। हालांकि तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी।