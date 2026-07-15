UP Rains: अगले 48 घंटे में गोंडा- बहराइच सहित पूर्वी यूपी के इन जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान

मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। दोपहर तक तेज धूप और उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, शाम से पहले अचानक मौसम ने करवट ली। कई जिलों में बादल छा गए। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत कई क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। बुधवार को भी गोंडा सहित कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम हिस्से के ऊपर बनी चक्रवाती हवाओं का असर इन इलाकों में देखने को मिला। मंगलवार को करीब तीन बजे के बाद तेज हवा चलनी शुरू हुई। और देखते ही देखते आसमान काले बादलों से ढक गया। इसके बाद कई स्थानों पर बारिश हुई। जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई।