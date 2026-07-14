UP Rainfall Update: यूपी में मानसून ने लिया ब्रेक, लखनऊ में बढ़ेगी उमस, 17 जुलाई के बाद फिर बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान समय में प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसूनी तंत्र कमजोर हो गया है। पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी उत्तर प्रदेश तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों की तुलना में अब बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह कुछ दिनों के लिए धीमा पड़ा है। जैसे ही हवाओं का रुख बदलेगा, प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।