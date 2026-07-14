Gold Price Today: अमावस्या पर लखनऊ में सोने-चांदी के दाम मजबूत, सर्राफा बाजार में खरीदारी बढ़ी, व्यापारियों ने बताई कीमतों की वजह

Lucknow Gold and Silver Rates on Amavasya: अमावस्या के शुभ अवसर पर राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या का विशेष महत्व होने के कारण बड़ी संख्या में लोग सोने-चांदी की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे। चौक सर्राफा बाजार समेत शहर के प्रमुख आभूषण बाजारों में ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रही। सराफा व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी और शुभ मुहूर्त के कारण बाजार में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की स्थिति का असर घरेलू कीमतों पर लगातार दिखाई दे रहा है।

