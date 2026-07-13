लखनऊ में अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम का प्रहार, सड़क से हटे ठेले, ताबड़तोड़ कटे चालान

Lucknow Municipal Corporation Launches Major Anti-Encroachment Drive, Remove Illegal Stalls: राजधानी लखनऊ में शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज चौराहे से कन्वेंशन सेंटर तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले, खोमचे और अन्य अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। अभियान के दौरान कई दुकानदारों और ठेला संचालकों के चालान भी काटे गए तथा भविष्य में दोबारा सड़क पर अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी दी गई।

