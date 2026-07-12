UP Politics: बाराबंकी में ब्रजेश पाठक बोले- जाति और तुष्टिकरण की राजनीति कब तक

उपमुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में मुस्लिम समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मुस्लिम समुदाय भविष्य में अपना स्वतंत्र नेतृत्व चुनने का निर्णय लेता है, तो समाजवादी पार्टी को स्थानीय निकाय चुनावों सहित कई स्तरों पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा वर्षों से मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए धार्मिक नेताओं और तुष्टिकरण की राजनीति पर निर्भर रही है। यह टिप्पणी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि, यह उपमुख्यमंत्री का राजनीतिक आकलन और बयान है। इस विषय पर समाजवादी पार्टी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।