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UP Politics: बाराबंकी में ब्रजेश पाठक बोले- जाति और तुष्टिकरण की राजनीति कब तक

Brajesh Pathak Targets Akhilesh Yadav: बाराबंकी में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर जातीय राजनीति और मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व सपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगा।
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बाराबंकी

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Ritesh Singh

Jul 12, 2026

बाराबंकी में डिप्टी सीएम ने सपा की राजनीति पर उठाए सवाल, मुस्लिम नेतृत्व को लेकर भी दिया बयान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

बाराबंकी में डिप्टी सीएम ने सपा की राजनीति पर उठाए सवाल, मुस्लिम नेतृत्व को लेकर भी दिया बयान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Brajesh Pathak Targets Akhilesh Yadav Over Caste Politics and Muslim Appeasement Remark:   उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष की राजनीति पर कई सवाल उठाए। बाराबंकी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को यह बताना चाहिए कि वह आखिर कब तक जाति के नाम पर वोट मांगने की राजनीति करती रहेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और धार्मिक नेताओं के माध्यम से समर्थन जुटाने का प्रयास करती रही है। उपमुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं और विभिन्न दल आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं।

सपा की राजनीति पर साधा निशाना

ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास, सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति चाहती है। उनका कहना था कि समय बदल चुका है और मतदाता अब केवल जातीय या धार्मिक समीकरणों के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि सरकार के कामकाज और विकास के मुद्दों को भी महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि वह किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि विपक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह समाज को जोड़ने की राजनीति कर रहा है या फिर उसे जातीय आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और सबका विकास सुनिश्चित करने की नीति पर काम कर रही है।

मुस्लिम नेतृत्व को लेकर दिया बयान

उपमुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में मुस्लिम समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मुस्लिम समुदाय भविष्य में अपना स्वतंत्र नेतृत्व चुनने का निर्णय लेता है, तो समाजवादी पार्टी को स्थानीय निकाय चुनावों सहित कई स्तरों पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा वर्षों से मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए धार्मिक नेताओं और तुष्टिकरण की राजनीति पर निर्भर रही है। यह टिप्पणी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि, यह उपमुख्यमंत्री का राजनीतिक आकलन और बयान है। इस विषय पर समाजवादी पार्टी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

प्रदेश की राजनीति में बढ़ी बयानबाजी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। दोनों दल एक-दूसरे की नीतियों, कार्यशैली और राजनीतिक रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल धीरे-धीरे बनने के साथ ही नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तीखे राजनीतिक बयान और तेज हो सकते हैं। ब्रजेश पाठक का यह बयान भी इसी राजनीतिक माहौल का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें विभिन्न दल अपने-अपने समर्थक वर्गों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

विकास बनाम पहचान की राजनीति

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता विकास, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए योजनाएं चला रही है और उनका लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को पसंद कर रही है जो विकास और सुशासन पर आधारित हो।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल जाति और धर्म के मुद्दों के सहारे लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में जनता हर चुनाव में अपने अनुभव और सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करती है।

सपा की प्रतिक्रिया पर रहेगी नजर

ब्रजेश पाठक के बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों की नजर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर टिकी है। अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान आने वाले समय में दोनों प्रमुख दलों के बीच वैचारिक और राजनीतिक टकराव को और तेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल लगातार जनसभाओं, बैठकों और मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में नेताओं के बयान चुनावी विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं।

राजनीतिक माहौल हुआ और गर्म

बाराबंकी से सामने आया यह बयान राज्य की राजनीति में नई बहस का कारण बन गया है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे माहौल में नेताओं के बयान राजनीतिक चर्चाओं को और गति दे रहे हैं।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बयान पर समाजवादी पार्टी किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है और क्या यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में आगे भी चर्चा का केंद्र बना रहता है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर तेज है और राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी-अपनी बात मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं।

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Updated on:

12 Jul 2026 11:47 am

Published on:

12 Jul 2026 11:47 am

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