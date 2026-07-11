UP Monsoon: यूपी में मानसून का जोर, पूरब से पश्चिम तक झमाझम बारिश; लखनऊ समेत 60 जिलों में अलर्ट

Monsoon Active Across Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और पूरब से पश्चिम तक झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी लखनऊ समेत राज्य के अधिकांश जिलों में लगातार हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जहां एक ओर कई जिलों में सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर उमस और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, जबकि करीब 30 जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।

