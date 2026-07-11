Lucknow GPO: लखनऊ में आधार बनवाना हुआ आसान, GPO में अब सातों दिन मिलेगी नामांकन और अपडेट की सुविधा

लखनऊ में आधार बनवाना हुआ आसान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Aadhaar Services Seven Days: राजधानीवासियों के लिए राहत और सुविधा की बड़ी खबर है। अब जिन लोगों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है या जिन्हें अपने आधार में किसी प्रकार का संशोधन अथवा अपडेट कराना है, उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
नागरिकों की बढ़ती जरूरतों और आधार सेवाओं की मांग को देखते हुए लखनऊ स्थित मुख्य डाकघर (जीपीओ) ने आधार सेवाओं का समय बढ़ाने के साथ-साथ सप्ताह के सातों दिन (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के अनुसार अब सोमवार से शनिवार तक लखनऊ जीपीओ में आधार से संबंधित सभी सेवाएं सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। वहीं रविवार को भी नागरिकों को निराश नहीं लौटना पड़ेगा। अवकाश के दिन भी सुबह 08:00 बजे से दोपहर 04:00 बजे तक आधार सेवाएं जारी रहेंगी। केवल राजपत्रित अवकाश के दिनों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। विस्तारित समय के कारण अब लोगों को अपनी नौकरी, व्यापार या अन्य आवश्यक कार्यों के बीच समय निकालने में परेशानी नहीं होगी और वे अपनी सुविधा के अनुसार आधार संबंधी कार्य आसानी से करा सकेंगे।
जीपीओ में आधार से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जिन नागरिकों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, वे नया नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा पहले से बने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तथा बायोमीट्रिक विवरण अपडेट कराने की सुविधा भी मिलेगी। बच्चों के लिए बाल आधार बनवाने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुमन्य अन्य सभी सेवाएं भी नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
आज के समय में आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, स्कूल-कॉलेज में प्रवेश, पासपोर्ट, पेंशन, गैस कनेक्शन, मोबाइल सिम, आयुष्मान भारत, छात्रवृत्ति तथा अनेक सरकारी एवं निजी सेवाओं के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आधार बनवाने या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने सेवा अवधि का विस्तार करते हुए सप्ताह के सातों दिन आधार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
अब तक अधिकांश लोग कार्यदिवसों में समय नहीं निकाल पाने के कारण आधार संबंधी कार्य टालते रहते थे। कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, निजी कंपनियों में कार्यरत लोग, विद्यार्थी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता था। रविवार को सेवा उपलब्ध होने से अब ऐसे लोग अवकाश के दिन आराम से अपना आधार बनवा सकेंगे या आवश्यक अपडेट करा सकेंगे। इससे भीड़ का दबाव भी अलग-अलग दिनों में बंटेगा और लोगों का समय बचेगा।
लखनऊ जीपीओ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आधार सेवाओं के लिए पहुंचते हैं। सीमित समय के कारण कई बार लंबी कतारें लग जाती थीं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब सेवा अवधि बढ़ने और रविवार को भी केंद्र खुलने से भीड़ का दबाव कम होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को भी व्यवस्थित ढंग से कार्य करने में सुविधा मिलेगी तथा नागरिकों को अपेक्षाकृत कम समय में बेहतर सेवा प्राप्त हो सकेगी। डाक विभाग का यह कदम नागरिक सुविधा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
केंद्र सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने और प्रत्येक नागरिक तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डाक विभाग भी इसी उद्देश्य के तहत अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। आधार सेवाओं के लिए समय बढ़ाना और सप्ताह के सातों दिन सुविधा उपलब्ध कराना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि डिजिटल पहचान व्यवस्था भी और अधिक सुदृढ़ होगी। नागरिकों को सलाह दी गई है कि आधार नामांकन या अपडेट के समय आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकि उनका कार्य बिना किसी परेशानी के शीघ्र पूरा हो सके।
लखनऊ जीपीओ की यह नई व्यवस्था निश्चित रूप से राजधानीवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिन लोगों का आधार अभी तक नहीं बन पाया है या जिनके आधार में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है, उनके लिए अब अवसर पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो गया है। विस्तारित समय और रविवार को भी उपलब्ध सेवा से हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा तथा आधार संबंधी कार्य अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल, तेज और सुगम हो सकेंगे।
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