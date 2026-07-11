Lucknow GPO: लखनऊ में आधार बनवाना हुआ आसान, GPO में अब सातों दिन मिलेगी नामांकन और अपडेट की सुविधा

आज के समय में आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, स्कूल-कॉलेज में प्रवेश, पासपोर्ट, पेंशन, गैस कनेक्शन, मोबाइल सिम, आयुष्मान भारत, छात्रवृत्ति तथा अनेक सरकारी एवं निजी सेवाओं के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आधार बनवाने या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने सेवा अवधि का विस्तार करते हुए सप्ताह के सातों दिन आधार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।