Ram Mandir donation Theft: ‘राम मंदिर चोरी पर CM को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं’, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का योगी सरकार पर हमला

अखिलेश यादव के इस दावे के सामने आते ही यह मुद्दा तेजी से सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद हरकत में आई उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यों की एक एसआईटी बनाकर औपचारिक तौर पर जांच शुरू करवा दी। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के निजी चालक का नाम भी दर्ज है। चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं।