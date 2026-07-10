UP में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी, 19 जुलाई को खत्म हो रहा कार्यकाल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय जल्द सामने आ सकता है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है। इस संबंध में आदेश आज जारी होने की संभावना जताई जा रही है।