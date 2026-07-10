UP Heavy Rain: यूपी में अतिवर्षा और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री गंभीर, 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश

UP CM Orders 24-Hour Compensation After Heavy Rain and Lightning Losses Across State: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार हो रही अतिवर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनहानि, पशु हानि तथा आर्थिक नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीर संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाए और सभी प्रकार के नुकसान का आकलन कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में हर प्रभावित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

