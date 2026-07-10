Akhilesh Yadav Statement: ‘2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है’, अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को नया मंत्र

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव एक सोची-समझी रणनीति के तहत अपनी गोटियां बिछाने में जुट गए हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अपनी चुनावी पिच तैयार कर रहे हैं, हीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बेहद सोची-समझी और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इस चुनावी जंग को धार देते हुए अखिलेश यादव ने अब एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 का यह संग्राम महज सत्ता या सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह देश के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बचाने की एक बड़ी लड़ाई है।