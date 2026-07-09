राजनाथ सिंह के जन्मदिन से पहले मदरसे में मिठाई खिलाई, बच्चों और उलेमाओं ने की विशेष दुआ

Lucknow Madarsa Celebrates Rajnath Singh Birthday Eve : देश के रक्षा मंत्री एवं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजधानी के ठाकुरगंज स्थित मदरसा अब्दुल हई, जरनैलगंज में सादगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मदरसे के बच्चों, शिक्षकों और उलेमाओं ने रक्षा मंत्री के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की निरंतर सेवा के लिए दुआ-ए-खैर की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया और सभी ने उन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद पेश की।