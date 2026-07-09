राजनाथ सिंह के जन्मदिन से पहले मदरसे में मिठाई खिलाई, बच्चों और उलेमाओं ने की विशेष दुआ

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मदरसे में बांटी गई मिठाई (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Lucknow Madarsa Celebrates Rajnath Singh Birthday Eve : देश के रक्षा मंत्री एवं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजधानी के ठाकुरगंज स्थित मदरसा अब्दुल हई, जरनैलगंज में सादगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मदरसे के बच्चों, शिक्षकों और उलेमाओं ने रक्षा मंत्री के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की निरंतर सेवा के लिए दुआ-ए-खैर की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया और सभी ने उन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद पेश की।
कार्यक्रम की शुरुआत मदरसे के छात्रों की मौजूदगी में हुई। इस दौरान बच्चों को मिठाइयां वितरित की गईं और रक्षा मंत्री के जन्मदिन की खुशी साझा की गई। बच्चों के चेहरों पर उत्साह और मुस्कान देखने को मिली। मदरसे के शिक्षकों ने कहा कि समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश देना समय की आवश्यकता है और ऐसे आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करने का कार्य करते हैं।
कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान और शुभकामनाएं व्यक्त करना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। इसी भावना के साथ यह आयोजन किया गया।
मदरसे के उलेमाओं ने विशेष दुआ का आयोजन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और राष्ट्र सेवा के लिए अल्लाह से दुआ की। उन्होंने देश में अमन, शांति, भाईचारे और तरक्की की भी कामना की। दुआ के दौरान कहा गया कि देश की मजबूती और विकास के लिए सभी नागरिकों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच आपसी सम्मान और सद्भाव भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने भी रक्षा मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। बच्चों ने उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने मिठाई ग्रहण कर अपनी खुशी भी व्यक्त की।
मदरसा प्रशासन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों को सामाजिक समरसता, सम्मान और सकारात्मक सोच का संदेश देते हैं। इससे नई पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत की पहचान उसकी गंगा-जमुनी तहजीब, सांस्कृतिक विविधता और आपसी भाईचारे से है। विभिन्न समुदायों द्वारा एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होना और शुभ अवसरों पर बधाई देना सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाज में प्रेम, सहयोग और आपसी विश्वास का वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सकारात्मक संदेश भी देते हैं।
मदरसा अब्दुल हई के प्रबंधन और शिक्षकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सफल और दीर्घ सार्वजनिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और विकास के लिए किए जा रहे कार्यों में उन्हें निरंतर सफलता मिले और वे इसी तरह राष्ट्रहित में अपना योगदान देते रहें।
कार्यक्रम के अंत में सभी ने सामूहिक रूप से देश की शांति, खुशहाली और विकास के लिए दुआ की। बच्चों के बीच मिठाई वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पूरे आयोजन के दौरान सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक वातावरण का संदेश प्रमुख रूप से दिखाई दिया। यह आयोजन इस बात का प्रतीक बना कि सामाजिक सद्भाव और पारस्परिक सम्मान ही देश की सबसे बड़ी ताकत है।
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