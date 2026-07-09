उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का Orange अलर्ट, 43 जिलों में Yellow अलर्ट, लखनऊ समेत कई शहरों में मौसम हुआ सुहावना

Heavy Rain Forecast as Monsoon Intensifies: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। इसी को देखते हुए प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 43 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और सक्रिय मानसूनी तंत्र के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं।