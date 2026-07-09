अयोध्या के बाद लखनऊ के सिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर में चोरी, मंदिर का सेवादार ही निकला घंटों का चोर, गिरफ्तार

Lucknow Budheshwar Temple Theft: राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर में आस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। भगवान के दरबार की सेवा करने वाला एक सेवादार ही मंदिर में चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा। पिछले कई दिनों से मंदिर परिसर से लगातार बेशकीमती पीतल के घंटे गायब हो रहे थे, जिससे मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालानों में चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मंदिर प्रशासन की सतर्कता और निगरानी के चलते आरोपी सेवादार को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उसके झोले से दर्जनों घंटे बरामद किए गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।