प्रतापगढ़ में CM योगी का विपक्ष पर हमला, राम आस्था और जातीय राजनीति पर कांग्रेस-सपा को घेरा

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति आस्था रखने वाले रामभक्त यदि अयोध्या और राम मंदिर की बात करें तो यह स्वाभाविक है, लेकिन जिन दलों ने पहले भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उन्हें इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या से हो गई? रामभक्त बोलें कि उनकी आस्था अयोध्या से जुड़ी है, उन्हें बोलने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता यह अच्छी तरह जानती है कि किसने वर्षों तक राम मंदिर के मुद्दे का विरोध किया और कौन आज आस्था की बात कर रहा है।