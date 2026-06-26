क्यों हर साल भदरी महल में नजरबंद किए जाते हैं बाहुबली राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह?

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मुहर्रम आते ही एक नाम फिर चर्चा में आ जाता है। भदरी रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह का। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को प्रशासन ने एक बार फिर मुहर्रम के दौरान नजरबंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पिछले एक दशक से हर साल मुहर्रम के मौके पर प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ता है?