Nainital Land Case: राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की 0.5206 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित

डीएम कोर्ट के इन आदेशों से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कृषि, बागवानी या अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए खरीदी अथवा आवंटित भूमि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर भूमि उपयोग सुनिश्चित करना सभी भूमि स्वामियों की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भूमि उपयोग से जुड़े अन्य मामलों पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों की जांच और तेज हो सकती है तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।