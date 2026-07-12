राम मंदिर चंदा चोरी मामला: SIT जांच का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर बरसे कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय

Ram Mandir Donation Row: अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और दान विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया है। उनके मुताबिक, पूरे मामले की जांच हाई लेवल SIT कर रही है। जांच अभी जारी है। इसलिए इस समय किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था कि सच सामने आएगा। इसके लिए 10 दिन का समय मांगा गया था, डेडलाइन पूरा होने से पहले सातवें दिन ही दोषी पाए गए लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध कहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।