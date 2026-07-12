राम मंदिर मामले में अखिलेश यादव पर मंत्री मनोज पांडेय का पलटवार, बोले- ‘पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दें’

प्रतापगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार ने जिन मामलों की जांच कराई थी, उनका क्या परिणाम निकला। उन्होंने विशेष रूप से मथुरा की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सरकारी जमीन को खाली कराने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।