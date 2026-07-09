राम मंदिर मुद्दे पर अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की नसीहत, बोले- पहले रामलला के दर्शन करें, फिर बयान दें

राजभर ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव अब तक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए हैं। ऐसे में राम मंदिर और उससे जुड़े मुद्दों पर उनके बयानों को जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, त्याग और करोड़ों लोगों की आस्था के बाद बना है। ऐसे में मंदिर को लेकर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियां लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली और उनकी आस्था का मजाक उड़ाने जैसी प्रतीत होती हैं।