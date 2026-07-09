वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने पर मौलाना साजिद रशीदी बोले,’जब मंदिर कमेटी में मुस्लिम नहीं, तो वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों?’

मौलाना रशीदी ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। उनका मानना है कि सरकार यह सब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर कर रही है। उन्होंने सलाह दी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक इस विषय पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मौलाना रशीदी ने कहा कि इस इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सपा और कांग्रेस सरकार के दौरान कुछ मुस्लिम युवा गलत रास्ते पर चले गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अब स्थिति में बदलाव आया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।