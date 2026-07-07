UP Election 2027: कौन हैं जेके आजाद? मोहम्मदाबाद गोहना सीट से बने हैं BSP के प्रत्याशी, पार्टी में शुरू हुआ विरोध

मोहम्मदाबाद गोहना सीट से टिकट मिलने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर जेके आजाद कौन हैं, जिन पर बसपा सुप्रीमो ने इतना बड़ा दांव खेला है। बसपा के युवा प्रत्याशी जेके आजाद मूल रूप से मऊ के पड़ोसी जिले आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनका घर जहानागंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में है। बता दें वे एक गैर-राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने आजमगढ़ में बसपा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया है। इससे पहले आजाद ने जहानागंज नगर पंचायत चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमानी चाही थी लेकिन तब पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था।