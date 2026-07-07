निशिकांत दुबे पर सपा का हमला, आशुतोष वर्मा ने अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा

आशुतोष वर्मा ने भाजपा सांसद को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी उनके पास अपनी गलती सुधारने का अवसर है। उन्होंने कहा, "मैं निशिकांत दुबे को साफ कहता हूं कि अभी भी समय है, अखिलेश यादव से माफी मांग लीजिए।" सपा प्रवक्ता का कहना था कि यदि किसी सांसद द्वारा देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता या सांसद पर बिना प्रमाण के आरोप लगाए जाते हैं, तो यह न केवल राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में कानून और संसदीय नियमों का भी पालन होना चाहिए।