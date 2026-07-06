राम जन्मभूमि ट्रस्ट चढ़ावा मामले में CBI जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त की

Ram Janmabhoomi Temple Donation Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इसी विषय से संबंधित मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में समान विषय पर उच्च न्यायालय में याचिका पर विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने याचिका को निरस्त कर दिया।