सपनों की डोली उठी थी, पांच महीने बाद अर्थी निकली; नवविवाहिता के शव के साथ फोटो खींचने का आरोप

दहेज हत्या में पति हिरासत में, शव के साथ फोटो खींचने का आरोप (Source: Police Media Cell)
Lucknow Bride Dies Five Months After Marriage, Husband Detained in Dowry Death Probe: राजधानी के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शादी के महज पांच महीने बाद 24 वर्षीय महिला का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिजनों ने उसे फंदे से उतारकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही इंदिरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को मृतका के मायके पक्ष की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मायके पक्ष ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि घटना के बाद पति ने पत्नी को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय उसके शव के साथ फोटो खिंचवाई। पुलिस का कहना है कि इस आरोप सहित सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले के भोजपुर क्षेत्र निवासी कमलाकांत मिश्रा की शादी इसी वर्ष फरवरी महीने में 24 वर्षीय सोनाली से हुई थी। शादी के बाद दोनों लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित शिवाजीपुरम इलाके में किराए के मकान में रहने लगे थे। कमलाकांत एक निजी बैंक में कार्यरत हैं और नौकरी के कारण राजधानी में रह रहे थे। परिवार के लोगों का कहना है कि विवाह के समय उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी रस्में पूरी की थीं और बेटी को खुशी-खुशी विदा किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी बेटी की मौत की खबर मिलेगी।
पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात घर के भीतर सोनाली का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल उसे फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर इंदिरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया तथा मृतका के मायके पक्ष को घटना की जानकारी दी गई।
रविवार को बिहार से लखनऊ पहुंचे मृतका के भाई अभिषेक ने बताया कि शनिवार रात उन्हें उनके बहनोई का फोन आया था। फोन पर कहा गया कि सोनाली ने आत्महत्या कर ली है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग बदहवास होकर लखनऊ के लिए रवाना हुए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि डॉक्टर पहले ही सोनाली को मृत घोषित कर चुके हैं। बहन की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
मृतका के भाई अभिषेक ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कार और नकदी की मांग करने लगे थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सोनाली को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परिवार का आरोप है कि पति के अलावा जेठ, जेठानी, सास और ससुर भी उस पर लगातार दबाव बनाते थे। उनका कहना है कि सोनाली कई बार फोन पर अपनी परेशानी साझा करती थी और बताती थी कि उसे आए दिन ताने दिए जाते हैं।
परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार रिश्तों को बचाने की कोशिश की और यह उम्मीद की कि समय के साथ परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि लगातार मानसिक उत्पीड़न ने उनकी बेटी की जिंदगी छीन ली।
मामले में मायके पक्ष ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना के बाद पति ने पत्नी को तत्काल अस्पताल ले जाने की बजाय उसके शव के साथ फोटो खिंचवाई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते प्राथमिकता इलाज को दी जाती तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी। हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि इस आरोप की भी जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा।
मृतका के भाई की तहरीर पर इंदिरा नगर पुलिस ने पति कमलाकांत मिश्रा समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी।
रविवार रात महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रिपोर्ट से मौत के कारण, समय और परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान या अन्य संदिग्ध तथ्य मिलते हैं तो उन्हें जांच का अहम आधार बनाया जाएगा। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी इंतजार कर रही है।
पुलिस केवल परिजनों के आरोपों के आधार पर ही नहीं, बल्कि हर पहलू की गहन जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया है। मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच के दायरे में लाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ था या नहीं तथा घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था।
जांच के दौरान पुलिस आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पड़ोसियों के बयान घटनाक्रम को समझने में मदद कर सकते हैं। यदि किसी ने घटना से पहले विवाद, चीख-पुकार या अन्य असामान्य गतिविधि देखी या सुनी है, तो उसकी जानकारी भी जांच का हिस्सा बनाई जाएगी।
जिस घर में कुछ महीने पहले शादी की खुशियां थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। बेटी को विदा करते समय जिस सुखी वैवाहिक जीवन का सपना परिवार ने देखा था, वह कुछ ही महीनों में टूट गया। मायके पक्ष न्याय की मांग कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा जता रहा है। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
इंदिरा नगर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। पति से पूछताछ जारी है और अन्य आरोपितों की भूमिका का भी परीक्षण किया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।
फिलहाल यह मामला राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी के महज पांच महीने बाद एक नवविवाहिता की मौत और उसके बाद सामने आए दहेज उत्पीड़न के आरोपों ने एक बार फिर समाज में दहेज जैसी कुप्रथा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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