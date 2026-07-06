सपनों की डोली उठी थी, पांच महीने बाद अर्थी निकली; नवविवाहिता के शव के साथ फोटो खींचने का आरोप

Lucknow Bride Dies Five Months After Marriage, Husband Detained in Dowry Death Probe: राजधानी के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शादी के महज पांच महीने बाद 24 वर्षीय महिला का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिजनों ने उसे फंदे से उतारकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही इंदिरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को मृतका के मायके पक्ष की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।