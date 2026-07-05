VHP अध्यक्ष आलोक कुमार ने DSP को लिखी चिट्ठी, चढ़ावा चोरी के दावों पर विपक्ष को चैलेंज, कहा- पुलिस को दें सुबूत!

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विपक्षी नेताओं पर बड़ा पलटवार किया है। VHP के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले के मुख्य जांच अधिकारी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आलोक कुमार ने यह मांग भी की है कि यदि इन नेताओं के आरोप निराधार और झूठे पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।