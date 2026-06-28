‘2027 चुनावों के लिए नौटंकी हो रही है’, राम मंदिर चंदा-चोरी मामले पर भड़के VHP प्रमुख आलोक कुमार

चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन पर इन आरोपों के प्रभाव के बारे में VHP प्रमुख ने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि विकल्प के रूप में जो पार्टियां हैं वे भगवान राम का विरोध करने वाली पार्टियां हैं। आलोक कुमार ने कहा कि मैं भगवान और सरकार दोनों से यही प्रार्थना करता हूं कि 4 से 5 महीने के भीतर सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाए पूरी कानूनी कार्यवाही पूरी कर ली जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे विश्वास है कि यह वहां हुए घोटाले के लिए पूरी तरह से प्रायश्चित का काम करेगा।