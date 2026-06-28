‘टिन्नू यादव को फांसी, बाकी को छोड़ दो’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जगद्गुरु ‘परमहंस आचार्य’ का विवादित बयान

गौरतलब है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान गबन और हेराफेरी के मामले में ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश के नाम शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता यानी (BNS) के तहत चोरी और आपराधिक साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है।