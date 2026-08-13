Ram Temple: 45 नहीं अब 180 दिन तक सुरक्षित रहेगी CCTV रिकॉर्डिंग; राम मंदिर के दान पर बढ़ी निगरानी, क्या-क्या हुए बदलाव?

Ram Temple Donation Counting: अयोध्यास्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आने वाले दान की गिनती और उसके प्रबंधन की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान की गिनती की प्रक्रिया में सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों की यूनिफॉर्म बदली गई है। नई यूनिफॉर्म में जेब नहीं होगी। इसका उद्देश्य गिनती वाले क्षेत्र से नकदी या किसी अन्य सामान को बाहर ले जाने की किसी भी संभावना को खत्म करना है।