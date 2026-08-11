Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर के CEO को लेकर बड़ी खबर! तारीख आई सामने; कब होगा नए सीईओ के नाम का ऐलान

Ram Mandir Donation Dispute Row: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्यामें बने भव्य राम मंदिर के संचालन के लिए पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। इस पद के लिए करीब 5200 आवेदन मिले थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद केवल 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया है। इन उम्मीदवारों का फाइनल इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर परिसर में होगा। अब इन 18 उम्मीदवारों में से किसे राम मंदिर का पहला CEO बनाया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। CEO के नाम की घोषणा कब होगी, इसकी तारीख भी सामने आ गई है।