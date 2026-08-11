Ram Mandir: कौन हैं आचार्य इंद्रदेव मिश्र? राम मंदिर में मिली नई जिम्मेदारी, जानिए क्या होगा उनका काम

राम मंदिर में रोजाना होने वाले पूजन के अलावा अलग-अलग अवसरों पर यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव भी आयोजित होते हैं। ऐसे में इन सभी व्यवस्थाओं के लिए वैदिक परंपराओं की जानकारी रखने वाले व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आचार्य इंद्रदेव मिश्र को दी गई नई जिम्मेदारी इसी दिशा में एक कदम मानी जा रही है। एक तरफ मंदिर का संचालन और प्रबंधन अलग स्तर पर जारी रहेगा, वहीं धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था के लिए अब एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट कर दी गई है।