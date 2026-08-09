राम मंदिर चोरी को लेकर खरगे ने PM मोदी को घेरा: बोले- ट्रस्ट आपने बनाया, फिर जवाब देने से क्यों डर रहे?

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने युवाओं और छात्रों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवा और छात्र हमारे देश की बहुत बहुमूल्य धरोहर है। किसी देश की दौलत सोना-चांदी या हीरा नहीं हुआ करता बल्कि उसकी असली दौलत हमारे देश के युवा, छात्र व नागरिक हुआ करते हैं। जिस तरह से भाजपा की सरकार में युवाओं का जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है, अभी जंतर-मंतर पर देश के कोने-कोने से लाखों छात्र आए थे, युवा निहत्थे आए थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गईं हजारों लड़कों के पैर और हाथ टूटे, सिर से खून बहा।