UP News: छात्रों और युवाओं की आवाज बनेगा जस्टिस मोर्चा, 12 अगस्त से जनसंपर्क, 20 अगस्त से निकलेगी साइकिल यात्रा

Justice Morcha UP: उत्तर प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों और युवाओं को एक साझा मंच पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। लखनऊ में जस्टिस मोर्चा की आधिकारिक घोषणा की गई। मोर्चे से जुड़े युवाओं का कहना है कि प्रदेश के छात्रों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को सामने लाने के लिए आने वाले दिनों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। मोर्चे ने फिलहाल छात्रों और युवाओं से जुड़े करीब 10 प्रमुख मुद्दों को अपनी मुहिम के केंद्र में रखने की बात कही है। इनमें शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं को मिलने वाले अवसरों से जुड़े सवाल शामिल हैं।