उन्नाव में भाजपा के एक सांसद, छह विधायक, दो एमएलसी, फिर भी नहीं मिला सरकारी मेडिकल कॉलेज

No Government Medical College in Unnao: उन्नाव दो महानगर लखनऊ और कानपुर के बीच में होने के बावजूद अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। ऐसे समय जब प्रदेश सरकार जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इसका भी लाभ जिले को नहीं मिला है। जिला अस्पताल परिसर में आईसीयू, ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट संचालित है लेकिन कई केंद्र रेफर सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। गंभीर मरीजों को कानपुर या फिर लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज के संबंध में बातचीत करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहा है। प्रदेश की योगी सरकार 'एक जिला एक मेडिकल कॉलेज' की नीति पर कार्य कर रही है लेकिन इसका लाभ अभी उन्नाव को नहीं मिला है।