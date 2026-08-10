11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में भाजपा के एक सांसद, छह विधायक, दो एमएलसी, फिर भी नहीं मिला सरकारी मेडिकल कॉलेज

No Government Medical College in Unnao: लखनऊ कानपुर के बीच उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं है। प्रदेश सरकार 'एक जिला एक मेडिकल कॉलेज' की नीति पर कार्य कर रही है लेकिन अभी इसका लाभ जिले को नहीं मिला है।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Aug 10, 2026

उन्नाव जिला अस्पताल, फोटो सोर्स- पत्रिका

उन्नाव जिला अस्पताल, फोटो सोर्स- पत्रिका

No Government Medical College in Unnao: उन्नाव दो महानगर लखनऊ और कानपुर के बीच में होने के बावजूद अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। ऐसे समय जब प्रदेश सरकार जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इसका भी लाभ जिले को नहीं मिला है। जिला अस्पताल परिसर में आईसीयू, ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट संचालित है लेकिन कई केंद्र रेफर सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। गंभीर मरीजों को कानपुर या फिर लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज के संबंध में बातचीत करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहा है। प्रदेश की योगी सरकार 'एक जिला एक मेडिकल कॉलेज' की नीति पर कार्य कर रही है लेकिन इसका लाभ अभी उन्नाव को नहीं मिला है।

भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि उदासीन

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लोकसभा की एक सीट और विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन सभी पर भाजपा का कब्जा है। ‌ सांसद साक्षी महाराज लगातार दो बार जिले से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जबकि सत्ता पक्ष के सभी छह विधायक लगातार तीसरी बार विधानसभा जाने की तैयारी में लगे हैं। 2 एमएलसी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का उन्नाव से विशेष लगाव हुआ है। सांसद साक्षी महाराज भी उन्नाव को लखनऊ कानपुर के बीच सैंडविच बता चुके हैं। इधर पड़ोसी जिले हरदोई और रायबरेली में सरकारी मेडिकल कॉलेज है।

क्या कहते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी?

मुक्त चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है और ना ही संबंध में कोई प्रस्ताव हुआ है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ मरीज को उपचार ओपीडी की भी सुविधा मिलती है। फिलहाल जिले में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नवाबगंज में संचालित है। उन्होंने बताया कि रायबरेली और हरदोई में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है।

जिले को मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता

इस संबंध में बातचीत करने पर डॉक्टर अंशुमान अग्निहोत्री ने कहा कि जिला काफी बड़ा है और यहां मेडिकल कॉलेज की काफी जरूरत है। इससे मरीज के साथ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। लेकिन अभी जमीनी हकीकत नहीं बन सका। गंभीर मरीजों को या तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है या फिर कानपुर या लखनऊ की दौड़ लगानी पड़ती है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमर रतन चौधरी ने बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। इससे मरीज और उनके तीमारदारों की भाग दौड़ काम हो जाएगी।

आगरा में 2 साल से चल रहा फर्जी कॉल सेंटर: 15 राज्यों के 2500 लोगों को बना चुके शिकार, चार गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
खुलासा करते पुलिस उपायुक्त, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब आगरा पुलिस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 07:20 pm

Published on:

10 Aug 2026 07:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में भाजपा के एक सांसद, छह विधायक, दो एमएलसी, फिर भी नहीं मिला सरकारी मेडिकल कॉलेज

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 15 मिनट में दो हादसे: एक बस एक्सप्रेस वे के नीचे पलटी तो दूसरी ट्रक से टकराई, मचा कोहराम

लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बस एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

चेतावनी बिंदु के पास पहुंची गंगा: उन्नाव के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, खड़ी फसलें और सब्जियां डूबीं

गंगा का जलस्तर बढ़ा, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: डीएम की बड़ी कार्रवाई, फर्म पर मुकदमा, एक निलंबित

डीएम की बड़ी कार्रवाई, फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग
उन्नाव

‘उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया एक्सप्रेस-वे’, उन्नाव में कोरारी के पास 5 से 7 मीटर धंसी सड़क, सपा ने उठाए सवाल

Unnao Greenfield Expressway Sinks
उन्नाव

‘ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई सीरियस नहीं लेता’, BJP विधायक अनिल सिंह बोले-सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों पर विचार करना जरूरी

Brijbhushan Sharan Singh
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.